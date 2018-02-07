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| | Чадов и Дитковските дали первое совместное интервью после развода

Чадов и Дитковските дали первое совместное интервью после развода

Вчера, 21:12
Агния Дитковските и Алексей Чадов официально оформили разрыв летом прошедшего года. Несмотря на это, экс-супруги на отдых ездят вместе и стараются поддерживать нормальные отношения ради общего сына Федора. Недавно экс-пара дала первое совместное интервью после расставания.

Чадов и Дитковските дали первое совместное интервью после развода

 

Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались еще в 2015 году, лишь спустя два года после этого они развелись. Недавно о своих отношениях экс-супруги рассказали в интервью журналу «ОК!». Бывшие муж и жена признались, что они много времени проводят друг с другом и даже вместе путешествуют, но такое отношение пришло спустя годы после расставания. Разрыв был болезненным, так как пара действительно испытывала сильные чувства по отношению друг к другу. Сейчас ради ребенка экс-супруги смогли установить приятельские отношения.

Напомним, что Чадов и Дитковските встретились на съемках фильма «Жара», через некоторое время они начали жить вместе, а затем поженились.
Виктория Озерова
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