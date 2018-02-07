Лена Миро: Самооценка «наших» женщин основана на востребованности среди мужчин

Писательница, сценарист и блогер Лена Миро (Елена Мирошниченко) опубликовала в своем Instagram пост, в котором порассуждала о самооценке «наших» женщин. По ее мнению, женская самооценка напрямую зависит от того, нравится ли женщина мужчинам в сексуальном плане.

Российская писательница, сценарист, блогер, а также бывший член партии «Единая Россия», Лена Миро в своем Instagram опубликовала пост с рассуждениями о сути женской привлекательности и своем собственном будущем в 50 лет. По мнению писательницы, «наши» женщины устроены таким образом, что всегда сопоставляют степень своей привлекательности с сексуальным влечением мужчин. Данное наблюдение Миро сочла грустным.Кроме того, блогер упомянула том, что хотела бы 50 лет «закрыть вопрос про собственную факабельность» - надеть классическую пижаму и без чувства вины есть пиццу. Но тут же Миро вспоминает о недоверии женщин к ее подобным заявлением – многие считают, что и в преклонном возрасте писательница останется сексуально привлекательной для противоположного пола.