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| | Лена Миро: Самооценка «наших» женщин основана на востребованности среди мужчин

Лена Миро: Самооценка «наших» женщин основана на востребованности среди мужчин

Вчера, 21:31
Писательница, сценарист и блогер Лена Миро (Елена Мирошниченко) опубликовала в своем Instagram пост, в котором порассуждала о самооценке «наших» женщин. По ее мнению, женская самооценка напрямую зависит от того, нравится ли женщина мужчинам в сексуальном плане.

Лена Миро: Самооценка «наших» женщин основана на востребованности среди мужчин

 

Российская писательница, сценарист, блогер, а также бывший член партии «Единая Россия», Лена Миро в своем Instagram опубликовала пост с рассуждениями о сути женской привлекательности и своем собственном будущем в 50 лет. По мнению писательницы, «наши» женщины устроены таким образом, что всегда сопоставляют степень своей привлекательности с сексуальным влечением мужчин. Данное наблюдение Миро сочла грустным.

Кроме того, блогер упомянула том, что хотела бы 50 лет «закрыть вопрос про собственную факабельность» - надеть классическую пижаму и без чувства вины есть пиццу. Но тут же Миро вспоминает о недоверии женщин к ее подобным заявлением – многие считают, что и в преклонном возрасте писательница останется сексуально привлекательной для противоположного пола.
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