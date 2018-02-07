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| | Сводная сестра Виктории Лопыревой не позвала на свадьбу «звездную родственницу»

Сводная сестра Виктории Лопыревой не позвала на свадьбу «звездную родственницу»

Вчера, 20:35
Эмилия Крузе-Орлинова вышла замуж еще в позапрошлом году, но отпраздновать торжество пара решила только этим летом. На свадьбу будут приглашены все близкие родственники Эмилии из России, кроме сводной сестры Виктории Лопыревой.

Сводная сестра Виктории Лопыревой не позвала на свадьбу «звездную родственницу»

 

История Виктории Лопыревой и ее сводной сестры Эмилии Крузе-Орлиновой ни раз становилась темой обсуждения. Когда-то Эмилия заболела и ей понадобилась сложная операция, помогали девушке собрать нужную на выздоровление сумму все, кроме сестры. После этого родственницы перестали общаться. Сейчас Эмилия проживает за границей и планирует отпраздновать свадьбу. Девушка вышла замуж почти два года назад, но отметить праздник решила только недавно. Торжество назначено на лето текущего года. Пара пригласит своих родственников из разных стран мира.

Эмилия рассказала, что приглашение на свадьбу Виктории Лопыревой ей не нужно, но и на своем празднике сводную сестру она видеть не желает.
Виктория Озерова
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