Юлия Салибекова обвинила сестру в соблазнении мужа

Сестры Юлия Салибекова и Екатерина Колисниченко известны по участию в «Дом-2». Покинув проект, одна из сестер вышла замуж за парня Тиграна, друга пока находится в поиске. В данное время Юлия говорит, что ее сестра увела ее супруга из семьи. В эфире передачи Екатерина заявила, что ей стыдно за произошедшее, она устала от скандалов с ее участием. Салибекова утверждает, что имеет все основания для упреков и подозрений, у нее скопилось немало фотографий, где ее муж запечатлен с Екатериной, которую обнимает и целует.
Юлия Салибекова обвинила сестру в соблазнении мужаВчера, 20:42
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