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| | Юлия Салибекова обвинила сестру в соблазнении мужа

Юлия Салибекова обвинила сестру в соблазнении мужа

Вчера, 20:42
Экс-участница «Дом-2» Юлия Салибекова обвинила сестру в соблазнении ее мужа. В ситуации стороны конфликта разбирались в эфире «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.

Юлия Салибекова обвинила сестру в соблазнении мужа

 

Сестры Юлия Салибекова и Екатерина Колисниченко известны по участию в «Дом-2». Покинув проект, одна из сестер вышла замуж за парня Тиграна, друга пока находится в поиске. В данное время Юлия говорит, что ее сестра увела ее супруга из семьи. В эфире передачи Екатерина заявила, что ей стыдно за произошедшее, она устала от скандалов с ее участием. Салибекова утверждает, что имеет все основания для упреков и подозрений, у нее скопилось немало фотографий, где ее муж запечатлен с Екатериной, которую обнимает и целует.
 
На детекторе лжи стало ясно, что обе сестры с детства являются соперницами, в том числе и за мужское внимание. Эксперты программы заметили, что прекрасно понимают, о чем речь, так как и сами проходили такое же. Так, гость студии Татьяна Зайцева заявила, что после подобной ссоры с сестрой оеа долго с ней мирилась.

Никита Готский
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