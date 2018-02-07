Дочь Мишулина собирается вновь судиться с родным братом

В декабре 2017 года законная дочь народного артиста Спартака Мишулина Карина примирилась с внебрачным сыном отца Тимуром Еремеевым. Актриса не принимала брата в семью и доказывала, что её папа был верен маме. Мишулина подала иск в суд, заявляя о публичном оскорблении и клевете в СМИ, требуя финансового возмещения. Но история закончилась хорошо, и Карина примирилась с Тимуром в эфире программы «Пусть говорят».
История утихла, а в январе 2018 года разгорелась новыми красками: девушка вновь пошла с заявлением в суд, теперь защищая сторону матери. Валентина Константиновна утверждает, что Тимур опубликовал в СМИ детали, которые порочат честь и достоинство народного артиста. Финансовые претензии остались прежними. Покойная жена Мишулина заявила о готовности пойти на эксгумацию тела мужа, чтобы поставить точку в этой истории.
«Я очень устал от этой истории, даже говорить не хочется», – прокомментировал ситуацию сам Еремеев.