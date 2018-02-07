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| | Дочь Мишулина собирается вновь судиться с родным братом

Дочь Мишулина собирается вновь судиться с родным братом

Вчера, 20:15
Карина Мишулина вновь отказывается считать Тимура Еремеева своим братом. Разгорается новый скандал: она вместе с матерью готовы на эксгумацию тела Спартака Мишулина, чтобы провести новый тест ДНК и вернуть репутацию народному артисту.

Дочь Мишулина собирается вновь судиться с родным братом

 

В декабре 2017 года законная дочь народного артиста Спартака Мишулина Карина примирилась с внебрачным сыном отца Тимуром Еремеевым. Актриса не принимала брата в семью и доказывала, что её папа был верен маме. Мишулина подала иск в суд, заявляя о публичном оскорблении и клевете в СМИ, требуя финансового возмещения. Но история закончилась хорошо, и Карина примирилась с Тимуром в эфире программы «Пусть говорят».

 

История утихла, а в январе 2018 года разгорелась новыми красками: девушка вновь пошла с заявлением в суд, теперь защищая сторону матери. Валентина Константиновна утверждает, что Тимур опубликовал в СМИ детали, которые порочат честь и достоинство народного артиста. Финансовые претензии остались прежними. Покойная жена Мишулина заявила о готовности пойти на эксгумацию тела мужа, чтобы поставить точку в этой истории.

«Я очень устал от этой истории, даже говорить не хочется», – прокомментировал ситуацию сам Еремеев.
Zustasiia Cancarini
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