Вышел новый трейлер второй части «Дэдпула»

20th Century Fox презентовала новый трейлер второй части «Дэдпула». В видео компания показала главных героев кинокартины.

Виктория Озерова

В Сети появился полноценный трейлер продолжения фильма «Дэдпул». В ролике продолжительностью в две минуты создатели фильма показали главных героев картины. Особенно выделяется в клипе основной злодей второй части – Кейбл. Главный антагонист фильма – кибернетический солдат-мутант. Кейбл владеет телепатическими способностями и может путешествовать во времени. Постоянным спутником героя выступает плюшевый мишка, которого он носит на поясе. Кейбла сыграет голливудский актер Джош Бролин.Также в трейлере, кроме самого Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса, появляются персонажи, знакомые зрителям по первой части: Ванесса, водитель такси, девочка-мутант и другие. Премьера фильма в РФ назначена на 17 мая, в США показы стартуют днем позже.