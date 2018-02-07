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| | Вышел новый трейлер второй части «Дэдпула»

Вышел новый трейлер второй части «Дэдпула»

Вчера, 20:14
20th Century Fox презентовала новый трейлер второй части «Дэдпула». В видео компания показала главных героев кинокартины.

Вышел новый трейлер второй части «Дэдпула»

 

В Сети появился полноценный трейлер продолжения фильма «Дэдпул». В ролике продолжительностью в две минуты создатели фильма показали главных героев картины. Особенно выделяется в клипе основной злодей второй части – Кейбл. Главный антагонист фильма – кибернетический солдат-мутант. Кейбл владеет телепатическими способностями и может путешествовать во времени. Постоянным спутником героя выступает плюшевый мишка, которого он носит на поясе. Кейбла сыграет голливудский актер Джош Бролин.

 

Также в трейлере, кроме самого Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса, появляются персонажи, знакомые зрителям по первой части: Ванесса, водитель такси, девочка-мутант и другие. Премьера фильма в РФ назначена на 17 мая, в США показы стартуют днем позже.
Виктория Озерова
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