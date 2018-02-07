Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Хакеры слили интимные фото звезды фильма "Стражи Галактики"

Хакеры слили интимные фото звезды фильма "Стражи Галактики"

Вчера, 19:54
Американское издание TMZ опубликовало статью, в которой говорится о «сливе» обнажённых снимков известной актрисы Микаелы Хувер, сыгравшей в фильме «Стражи Галактики».

Хакеры слили интимные фото звезды фильма "Стражи Галактики"

 

Актриса Микаела Хувер обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в произошедшем. Дело в том, что недавно у неё украли интимные фото, которые находились в личном архиве. Несмотря на то, что Хувер снималась в порнографических видео, некоторые снимки находились в закрытом доступе. Хакерам удалось заполучить фото и видео из личного профиля iCloud актрисы.

Сообщается, что iPhone у Хувер украли, а в дальнейшем просто разблокировали доступ. Большинство снимков эротического характера были опубликованы на скандально известном сайте Fappening. Полицейские отследили уже по IP-адресам, откуда происходила загрузка. В течение суток им удалось задержать мошенников. Выяснилось, что за «слив» фото им предложили 15 тысяч долларов.
Вещий Олег
Новости по теме
Хакеры снова украли интимные фото Дженнифер Лоуренс
Хакеры снова украли интимные фото Дженнифер Лоуренс

Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в очередной раз стала жертвой похищения личных материалов. В этот раз хакеры снова опубликовали в Сети

Хакеры слили интимные фото американских знаменитостей, превратив их в порнозвезд
Хакеры слили интимные фото американских знаменитостей, превратив их в порнозвезд

Хакеры слили интимные фото американских знаменитостей, превратив их в порнозвезд. В Сети в свободном доступе появились откровенные фотографии Майли Сайрус,

Хакеры угрожают модели Джиджи Хадид обнародовать ее интимные фото
Хакеры угрожают модели Джиджи Хадид обнародовать ее интимные фото

Хакеры около года назад взломали телефоны, принадлежащие нескольким мировым звездам. В результате кибер-преступники угрожают известной модели Джиджи Хадид тем,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости