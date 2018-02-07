Хакеры слили интимные фото звезды фильма "Стражи Галактики"

Американское издание TMZ опубликовало статью, в которой говорится о «сливе» обнажённых снимков известной актрисы Микаелы Хувер, сыгравшей в фильме «Стражи Галактики».

Вещий Олег

Актриса Микаела Хувер обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в произошедшем. Дело в том, что недавно у неё украли интимные фото, которые находились в личном архиве. Несмотря на то, что Хувер снималась в порнографических видео, некоторые снимки находились в закрытом доступе. Хакерам удалось заполучить фото и видео из личного профиля iCloud актрисы.Сообщается, что iPhone у Хувер украли, а в дальнейшем просто разблокировали доступ. Большинство снимков эротического характера были опубликованы на скандально известном сайте Fappening. Полицейские отследили уже по IP-адресам, откуда происходила загрузка. В течение суток им удалось задержать мошенников. Выяснилось, что за «слив» фото им предложили 15 тысяч долларов.