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| | Обнародован список лучших оскароносных актрис всех времен

Обнародован список лучших оскароносных актрис всех времен

Вчера, 19:52
Кинокритик Питер Брэдшоу составил список пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» за лучшую роль второго плана. Пока лидером рейтинга остается Хэтти Макдэниел. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Обнародован список лучших оскароносных актрис всех времен

 

Пользователям Сети предложили выбрать лучшую оскароносную актрису, получившую награду за роль второго плана, за все время существования премии. Список был составлен кинокритиком Питером Брэдшоу и обнародован в The Guardian сегодня, 7 февраля. Пока рейтинг возглавляет Хэтти Макдэниел, первая чернокожая актриса, получившая «Оскар» в 1939 году за роль мамушки в фильме «Унесенные ветром». Также в список попали Глория Грэм, получившая награду за участие в фильме «Злые и красивые» (1953), Клорис Ричмен за «Последний киносеанс» и Рут Поппер, удостоившаяся премии в 1977 году.

Помимо этого, Питер Брэдшоу упомянул в своем рейтинге еще двух актрис – Тильду Суинтон («Майкл Клейтон») и Виолу Дэвис («Ограды»).
Виктория Озерова
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