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| | Сара Джессика Паркер молодилась благодаря рваной челке

Сара Джессика Паркер молодилась благодаря рваной челке

Вчера, 19:54
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер заинтриговала подписчиков в Instagram. Пряди срезанных волос и надпись «Ничего не говорите» сделали свое дело - о снимке, и о самой актрисе заговорили все, даже те, кто не увлекается ее творчеством и ею самой.

Сара Джессика Паркер молодилась благодаря рваной челке

 

Интригу подогрел и фотограф знаменитости Серж Норман. Он сделал репост загадочного снимка и написал еще более гнетущую фразу «Даже не думайте ничего говорить!». Однако правда вскоре всплыла. Говорить действительно ничего не пришлось – новая прическа Сары все сказала за нее. У исполнительницы роли Кэри Брэдшоу вновь появилась челка, как в 2008-м на премьеры первой части полнометражного фильма «Секс в большом городе».

 

Фанаты оценили новый имидж своей любимицы, когда она шла на программу «Поздней ночью с Джимми Фэллоном». По их мнению, актриса сильно помолодела благодаря нарочито неровным срезам.
Дарья Светозарова
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