Певица Жасмин ко дню рождения дочери показала семейные фото

Жасмин поздравила свою 6-летнюю дочь Маргариту с ее днем рождения, и показала своим поклонникам ее фото.

Пелагея Лебединская

Сегодня певица Жасмин празднует своей дочери Маргарите шестой день рождения, который организовала с большей роскошью. На праздник к девочке было приглашено много звездных гостей. Певица решила похвастаться красотой своей девочки и выложила в социальную сеть Instagram фотографии на которых изображена Маргарита. Поклонники отметили, что девочка растет очень красивой и похожей внешней красотой на свою маму.Отметим, что у певицы Жасмин дважды выходила замуж и у нее двое детей. Сын Михаил, которому сейчас уже 21 год, от первого брака, и дочь Маргарита, от второго супружеского брака с Илан Шор. Второй раз Жасмин вступила в брак с Илан Шор в 2011 году и живут счастливо.