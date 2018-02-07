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| | Певица Жасмин ко дню рождения дочери показала семейные фото

Певица Жасмин ко дню рождения дочери показала семейные фото

Вчера, 19:59
Жасмин поздравила свою 6-летнюю дочь Маргариту с ее днем рождения, и показала своим поклонникам ее фото.

Певица Жасмин ко дню рождения дочери показала семейные фото

 

Сегодня певица Жасмин празднует своей дочери Маргарите шестой день рождения, который организовала с большей роскошью. На праздник к девочке было приглашено много звездных гостей. Певица решила похвастаться красотой своей девочки и выложила в социальную сеть Instagram фотографии на которых изображена Маргарита. Поклонники отметили, что девочка растет очень красивой и похожей внешней красотой на свою маму.

Отметим, что у певицы Жасмин дважды выходила замуж и у нее двое детей. Сын Михаил, которому сейчас уже 21 год, от первого брака, и дочь Маргарита, от второго супружеского брака с Илан Шор. Второй раз Жасмин вступила в брак с Илан Шор в 2011 году и живут счастливо.
Пелагея Лебединская
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