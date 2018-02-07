Дмитрий Маликов умело и необычно разыграл свою дочь

Российский певец Дмитрий Маликов умело разыграл свою дочь Стефанию. Ролик на тему он показал в соцсети Instagram.

Никита Готский

Известный артист, дважды родитель и звезда мировой Сети Дмитрий Маликов опубликовал в соцсети забавную запись. В кадре музыкант разговаривает с дочерью Стефанией, который завершается для них довольно неожиданно.Теперь исполнитель старается быть ближе к молодому поколению. Он не устает записывать кавер-версии на песни модных певцов, в других случаях Дмитрий делает резкие заявления в Twitter и снимает блоги в YouTube.На этот раз Маликов принял решение снова удивлять собственных поклонников. В Instagram он обнародовал ролик, где беседует с дочкой? рожденной от брака с женой Еленой. Стефании он говорит, что та является для семьи приемной, чему дико удивляется девочка. Позже артист сообщил девочке о розыгрыше. Многие за это нещадно раскритиковали певца.