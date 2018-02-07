Ольга Рапунцель противится отношениям Ильи Яббарова с сестрой Аленой

Участница проекта «Дома-2» Ольга Рапунцель призывает своего коллегу по телестройке Илью Яббара оставить в покое ее сводную сестру Алену. Ольга уверяет, что такой зять как Илья, их с Аленой матери уж точно ни к чему.

Свою жену поддерживает и Дмитрий Дмитренко. Супруги называют Яббарова клоуном, а сам отвергаемый соискатель руки и сердца сидящей рядом Алены ничтоже сумняшеся падает перед Ольгой на колени с заверениями, что его родные в Саратове новым родственникам будут только рады.

Дарья Светозарова

Обсуждение ведется на лобном месте на Поляне. В нем принимают участие и остальные конкурсанты, однако Ольгу и Илью перекричать не удается никому. Потенциальные свояки не в восторге от перспектив родства, но Яббаров готов смириться и даже пригласить Ольгу с Димой на рыбалку в Саратов. «Я готов вас всех полюбить!», - восклицает претендент на руку Алены. «А я не готов», - парирует Дмитренко и обнимает Ольгу, - «У меня есть кого любить, у меня малыш будет скоро». На этом дискуссия закончилась, но смирился ли с отказом Яббаров, а главное, что скажет сама Алена - остается за кадром.