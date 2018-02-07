Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Анастасию Трегубову выписали из роддома

Анастасию Трегубову выписали из роддома

Вчера, 20:04
Ведущую шоу «Доброе утро» Анастасию Трегубова выписали из роддома. Она стала многодетной матерью.

Анастасию Трегубову выписали из роддома

 

Недавно Трегубова родила третьего ребенка. Она не пыталась скрыть это от своих подписчиков в соцсетях, но о подробностях умолчала. Сегодня телеведущая выписалась из больницы и лишь потом поведала о произошедшем. Оказалось, третья беременность оказалась для нее более сложной, нежели предыдущие. Также Анастасия сообщила, как с супругом они приняли решение назвать свою дочь. Они выбирали «сильное» имя, которое обозначало бы победу. В результате выбор родителей остановился на Нике.

Трегубова отметила, что в клинике, где она находилась, с ней относились очень хорошо, в частности врачи Борис Коноплев и Марк Курцер. У Анастасии и ее мужа Александра подрастают двое детей Елизавета и Михаил.
Никита Готский
Новости по теме
Анастасия Стоцкая поделилась снимком с мамой и новорожденной дочерью
Анастасия Стоцкая поделилась снимком с мамой и новорожденной дочерью

Российская певица Анастасия Стоцкая опубликовала фотографию из роддома, где пробыла счастливые, по ее мнению, три ночи и четыре дня. Знаменитость 7 мая родила

Новорожденную дочь Васили Фаттаховой Камилю выписали из роддома
Новорожденную дочь Васили Фаттаховой Камилю выписали из роддома

Вчера из роддома выписали новорожденную дочь Васили Фаттаховой Камилю. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Instagram давний друг певицы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости