Анастасию Трегубову выписали из роддома

Ведущую шоу «Доброе утро» Анастасию Трегубова выписали из роддома. Она стала многодетной матерью.

Никита Готский

Недавно Трегубова родила третьего ребенка. Она не пыталась скрыть это от своих подписчиков в соцсетях, но о подробностях умолчала. Сегодня телеведущая выписалась из больницы и лишь потом поведала о произошедшем. Оказалось, третья беременность оказалась для нее более сложной, нежели предыдущие. Также Анастасия сообщила, как с супругом они приняли решение назвать свою дочь. Они выбирали «сильное» имя, которое обозначало бы победу. В результате выбор родителей остановился на Нике.Трегубова отметила, что в клинике, где она находилась, с ней относились очень хорошо, в частности врачи Борис Коноплев и Марк Курцер. У Анастасии и ее мужа Александра подрастают двое детей Елизавета и Михаил.