Ксения Бородина обещает подписчикам дом в подарок

Звезда проекта «Дом-2» Ксения Бородина скооперировалась с коллегой по телестройке Ксенией Собчак, чтобы подарить дом одному из своих фолловеров. Ролик, загруженный теледивой в Instagram, показывает якобы случайную встречу двух Ксюш возле того самого дома.

Девушки встречаются якобы после долгой разлуки, обнимаются, а затем плавно переходят к оглашению условий конкурса. Собчак с Бородиной уже сидят на кухне экодома, построенного по немецким технологиям и рассказывают обо всех его преимуществах. Чтобы участвовать в розыгрыше элитный апартаментов, стоимостью в полтора миллиона рублей, пользователи должны подписаться на указанный аккаунта и на всех без исключения спонсоров этого аккаунта.

Дарья Светозарова

Несмотря на то, что дом разыгрывается только один, Ксюши советуют всем принять участие в конкурсе, ведь кроме жилья будут разыгрывать iPhone и деньги. Если же победитель откажется от дома, им переведут один миллион рублей на карту. Итоги огласят во время прямой трансляции 8 марта.Большинство подписчиков Бородиной тут же изъявили готовность и желание участвовать и испытать удачу. Однако многие отнеслись к информации с изрядной долей скепсиса. Они констатировали, что постоянно участвовали в разнообразных лотереях, но ни разу ничего не выиграли. Эта акция доверия у них также не вызывает. Всего ролик посмотрели более 285 фолловеров.