Молодая жена Константина Эрнста опубликовала их личное фото в честь дня рождения мужа

6 февраля Константину Эрнсту исполнилось 57 лет. 29-летняя супруга Софья Заика опубликовала первое совместное фото на своей странице в Instagram в честь дня рождения мужа, назвав его «идеальным».

Zustasiia Cancarini

В описании к публикации Софья написала: «Сегодня любимый праздник! С днем рождения! Ты идеальный!». Снимок счастливой пары за считанные секунды разлетелся по Сети, мгновенно став мегапопулярным. Поклонники радуются публикации Софьи, потому что это первое совместное фото пары за пять лет их романа. Фолловеры сопровождают снимок положительными комментариями и желают всего лучшего супругам.Ранее личная жизнь Константина Львовича держалась в секрете и не была доступна публике, хотя широко обсуждалась в светских кругах. Прессе узнала о регистрации брака пары в июле 2017 года, которая прошла тихо и скромно, без всеобщей огласки. Так же известно, что Софья и Константин воспитывают двух дочерей, имена которых не разглашаются.