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| | Эротическая фотосессия или отдых с ребенком? Эвелина Бледанс спровоцировала скандал

Эротическая фотосессия или отдых с ребенком? Эвелина Бледанс спровоцировала скандал

Вчера, 19:24
За последние несколько дней страница в Instagram актрисы Эвелины Бледанс пополнилась большим количеством снимков с отдыха на Бали. Знаменитость с большим удовольствием демонстрирует поклонникам свою замечательную фигуру и широкий «ассортимент» новых купальников. Но на некоторых кадрах случались откровенные казусы, а то и вовсе - провокационный внешний вид актрисы, видимо, был задуман специально.

Эротическая фотосессия или отдых с ребенком? Эвелина Бледанс спровоцировала скандал

 

Например, на фото, где Бледанс, стоя по пояс в воде, держит сына на поднятых вверх руках, купальник сбился в сторону, открывая взорам всех желающих грудь актрисы. Подписчики немедленно бросились обсуждать этот факт во всех подробностях. Они удивлялись, как можно допускать такие вещи, когда вместе с тобой находится ребенок. Хотя были и доброжелательные комментарии, в которых сыну Эвелины желали здоровья и отмечали, как он вырос.

На снимке, где актриса с сыном сидят за столом в ресторане, на Эвелине надета белая майка, под которой совершенно определенно нет никакого белья. Грудь артистки недвусмысленно обтянута тканью так, как будто одежды на ней нет и вовсе. Пользователи уже открыто начали напоминать Эвелине, чтобы она не забывала надевать бюстгальтер, хотя бы когда фотографируется с сыном. Иначе все это смотрится довольно пошло.

Эротическая фотосессия или отдых с ребенком? Эвелина Бледанс спровоцировала скандал

 

В фотоотчете о посещении зоопарка актриса рассказала, что им очень там понравилось и посетовала на то, что Сема, как обычно, просился покормить слонов и, опять же, как всегда, испугался. Поклонники дали звезде несколько советов, как «примирить» Сему с животными, но в остальном снова раскритиковали внешний вид Эвелины. На этот раз им не понравилась ее панама. Камуфляжный головной убор странной формы вызвал столько пересудов, что подписчики успели даже поругаться между собой и наговорить гадостей и об актрисе и друг о друге.

Несмотря на трогательную материнскую заботу о сыне, страдающем синдромом Дауна, Эвелину Бледанс не назовешь скромной актрисой. Она сама частенько провоцирует общественность на обсуждение ее персоны, причем не в самом позитивном ракурсе. Об этом говорят и видеоролики, среди которых знаменитый «Сладкий петушок» - где актриса игриво вылизывает сладкую карамель на палочке, желая всем с утра таких же сладких петушков. Или неожиданное признание Эвелины, что накануне она перебрала с алкоголем и теперь страдает от похмелья и просит поклонников дать какой-нибудь рецепт от головной боли.
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