Ани Лорак удивила «расплывшейся» грудью

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Застанет ли нас это событие врасплох?
В социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала на своей странице свежее фото. На снимке виднеется грудь певицы, прикрытая прозрачной блузой.
Ани Лорак только недавно завершила концертный тур, и уже приняла участие в фотосессии. Один из снимков, на котором певица показала грудь, размещен на ее личной
Известная украинская певица Ани Лорак покорила интернет-пользователей снимком без бюстгальтера. В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала новую