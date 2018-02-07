Ани Лорак удивила «расплывшейся» грудью

Известная исполнительница Ани Лорак показала в Instagram достаточно вызывающее фото. Интернет-пользователей удивило, что грудь артистки едва не выпадала из её наряда, по информации VladTime.

В подписи к фотографии Ани Лорак не пояснила, для чего она оделась именно так, а только призвала всех «улыбаться». Поклонники согласились, что такая жизненная позиция правильна, однако их поразило, что бюст словно резко увеличился. По мнению одной подписчицы, грудь просто «расплылась», хотя и выглядело это не слишком пошло.

Однако большинство интернет-пользователей заявили, что Ани Лорак вообще неудачно выбирает образы, особенно последний. Несмотря на то, что наряд подчёркивал красивую фигуру исполнительницы, он несколько не соответствовал её репутации. Однако несмотря на критику, за короткое время фотография получила больше 10 тысяч «лайков».

Ирина Летинская