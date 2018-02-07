Модель Эшли Грэм и ее мать снялись в рекламе бикини

Мать модели plus-size Эшли Грэм вместе с дочерью рекламирует бикини. Кадры с фотосессии опубликованы в Instagram.



А мериканская пышная модель Эшли Грэм приняла участие в рекламной фотосессии в компании родной матери, 53-летней Линды. Съемки прошли на территории Марокко. Фотографировал женщин Бен Уоттсон, его съемка получила название «Энергия путешествия». Грэм примеряли как бикини, так и открытые купальники, их марка не разглашается.



Под одной из фотографий Линда написала, что дочь это маленькая девочка, позже вырастающая, которая становится лучшей подругой. Подписчики положительно отнеслись в новым кадрам. Они высказали ряд комплиментов как в сторону Эшли, так и ее энергичной мамы.

Эшли Грэм модель plus-size из США. Она сотрудничает с журналами Elle UK Vogue и другими. Она является первой необычной моделью, снявшейся для Sports Illustrated Swimsuit.

Никита Готский