Модель Эшли Грэм и ее мать снялись в рекламе бикини

Американская пышная модель Эшли Грэм приняла участие в рекламной фотосессии в компании родной матери, 53-летней Линды. Съемки прошли на территории Марокко. Фотографировал женщин Бен Уоттсон, его съемка получила название «Энергия путешествия». Грэм примеряли как бикини, так и открытые купальники, их марка не разглашается.
Под одной из фотографий Линда написала, что дочь это маленькая девочка, позже вырастающая, которая становится лучшей подругой. Подписчики положительно отнеслись в новым кадрам. Они высказали ряд комплиментов как в сторону Эшли, так и ее энергичной мамы.