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| | Модель Эшли Грэм и ее мать снялись в рекламе бикини

Модель Эшли Грэм и ее мать снялись в рекламе бикини

Вчера, 18:11
Мать модели plus-size Эшли Грэм вместе с дочерью рекламирует бикини. Кадры с фотосессии опубликованы в Instagram.
 

Модель Эшли Грэм и ее мать снялись в рекламе бикини

 

Американская пышная модель Эшли Грэм приняла участие в рекламной фотосессии в компании родной матери, 53-летней Линды. Съемки прошли на территории Марокко. Фотографировал женщин Бен Уоттсон, его съемка получила название «Энергия путешествия». Грэм примеряли как бикини, так и открытые купальники, их марка не разглашается.

Под одной из фотографий Линда написала, что дочь это маленькая девочка, позже вырастающая, которая становится лучшей подругой. Подписчики положительно отнеслись в новым кадрам. Они высказали ряд комплиментов как в сторону Эшли, так и ее энергичной мамы.
 
Эшли Грэм модель plus-size из США. Она сотрудничает с журналами Elle UK Vogue и другими. Она является первой необычной моделью, снявшейся для Sports Illustrated Swimsuit.

Никита Готский
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