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| | Фанаты назвали Анну Хилькевич «беременным бомжом» за неудачный образ

Фанаты назвали Анну Хилькевич «беременным бомжом» за неудачный образ

Вчера, 18:04
Анна Хилькевич выставила в Instagram фотографию, где она идёт по тротуару, высматривая, где может ловить связь. Из-за шубы и очков актриса, по мнению фанатов, превратилась в «беременного бомжа», как сообщает «Версия.Инфо».

Фанаты назвали Анну Хилькевич «беременным бомжом» за неудачный образ

 

Интернет-пользователей удивило присутствие такого снимка в Instagram звезды «Универа». Большая часть подписчиков Анны Хилькевич подчеркнули, что хоть она и никогда не утратит свою красоту, но в этом образе последняя совершенно не выделяется. Некоторые начали спрашивать, где и для чего можно было такое брать.

По словам одной подписчицы, подобную верхнюю одежду она видела у бабушки в деревне. Люди начали выдвигать версии, почему Анна Хилькевич так «опозорилась». По мнению некоторых, артистка просто решила очень оригинально рассказать о новом смартфоне. Другие отметили, что речь может быть в какой-то новой роли актрисы, для которой она и оделась, как «беременный бомж».

Ирина Летинская
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