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| | Зрители назвали любовницу Дмитрия Дмитренко «грубой копией Лизы Трианфалиди»

Зрители назвали любовницу Дмитрия Дмитренко «грубой копией Лизы Трианфалиди»

Вчера, 17:46
В Сети продолжают обсуждать новую пассию мужа Ольги Рапунцель Димы Дмитренко, некую Яну. Недавно новенькая девушка появилась на проекте «Дом-2», чем осложнила и до того непростые отношения между «беременными» супругами.

Зрители назвали любовницу Дмитрия Дмитренко «грубой копией Лизы Трианфалиди»

 

Ольга Рапунцель своими нервическими припадками популярности себе не прибавляет, за счет чего Дима вызывает все больше сочувствия. Однако его новая измена настроила зрителей против него. Не устроил их среди прочего и выбор пассии. Любовницу Дмитренко один из фанатов реалити-шоу, Сутннинг, назвал «грубой копией Лизы Трианфалиди», еще одной участницы телестройки, известной по поискам состоятельного поклонника и абсолютным нежеланием самой зарабатывать на обеспеченную старость.

Зрители назвали любовницу Дмитрия Дмитренко «грубой копией Лизы Трианфалиди»

 

Пользователя под ником Сутннинг разозлило то, что Дмитренко так и не нашел в себе мужества честно признаться в измене. Зритель подчеркивает, что парень все время увиливал от разговора и на прямые вопросы Рапы (Ольги Рапунцель)отвечал уклончиво: «У меня, лично, не было», «с ней не было», «я тогда был в ссоре с Ольгой». А вот сама разлучница говорит коротко и ясно: «Было!». Зритель недоумевает, как же это у девушки было, а Дима не участвовал? Также Стуннинг заключил, что Яне не стоило признаваться в интиме с Дмитренко. Этим, по его словам, девушка выставила себя в неприглядном свете.
Дарья Светозарова
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