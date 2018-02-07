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| | Пользователи Сети заметили, как у Эвелины Бледанс улетел бюстгальтер

Пользователи Сети заметили, как у Эвелины Бледанс улетел бюстгальтер

Сегодня, 16:04
Эвелины Бледанс в соцсети Instagram показала, как сказочно проводит время в Индонезии, куда в феврале полетела на курорт со своим ребенком. Кроме того, Эвелина не забывает и ежедневно обновлять свой аккаунт свежими фотографиями.

Пользователи Сети заметили, как у Эвелины Бледанс улетел бюстгальтер

 

Недавно Эвелины Бледанс опубликовала снимки с бассейна, где весело купалась с сыном Семёном. Снимок актриса подписала: «Ешь. Люби. Молись». Поклонники назвали телеведущую заботливой матерью, однако многие на фото заметили интересную деталь. Дело в том, что в бассейне у знаменитости слетел бюстгальтер, из-под которого отчетливо было видно оголенную грудь.

 

В комментариях подписчики стали писать о звездном конфузе: «Эвелина, бюстгальтер?», «Грудь-то видно отчётливо», «Ох, какая грудь. Эвелина выходите за меня замуж», «Не люблю давать советы, но одевайте белье, без него очень пошло. То, что у вас там красиво и ново будет видно и так».
Светлана Славянская
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