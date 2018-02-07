Влад Кадони дал решительный отпор «Диванным королям»

Влад Кадони решил положить конец господству «диванных королей» на своей страничке в Instagram и объяснить, что же на самом деле скрывается за словами «мое мнение». Участник нашумевших проектов «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» решил немного заняться просветительской деятельностью, в связи с чем опубликовал в своем микроблоге целую тираду.

В частности, молодой человек пояснил, что свое мнение необходимо не только иметь, но и отстаивать, аргументировать, желательно без матершины. Кадони также рассказал, в чем разница между мнением, и «эмоциональной отрыжкой», которую выплескивают «некоторые комментаторы» и «диванные короли». Шоумен заявил, что школьные дисциплины – такие как химия, литература, философия, изобразительное искусство – учат правильно формулировать, излагать и доказывать свои взгляды, а это умение освоили далеко не все его подписчики. В связи с этим Влад советует им вначале поднять свой IQ до его, Кадони, уровня, а после вступать с экстрасенсом в полемику.

Дарья Светозарова

Большинство фолловеров черного мага признали его правоту. Они заявили, что подпишутся под каждым его словом. Другие же поинтересовались, что заставило его выступить с такой эпистолой, ведь ранее он утверждал, что «диванные короли» его больше не волнуют. Остальные же припомнили, что Влад Кадони и сам далеко не всегда бывает вежлив с оппонентами, чтобы теперь их поучать. Всего же пост шоумена лайкнули 2,329 тысячи подписчиков.