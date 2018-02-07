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| | Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой

Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой

Сегодня, 15:40
Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов становится всё более популярным в социальных сетях. Его страница в Instagram по количеству «лайков» превосходит записи юмориста Максима Галкина, Филиппа Киркорова и близится к показателям Ольги Бузовой.

Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой

 

Сергей Семёнов начал активно вести свою страницу в Instagram после освобождения по УДО от 10 января 2018 года. Всё дело в том, что его обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной, которой на тот момент было 16 лет. Инцидент произошёл в ночь с 31 марта на 1 апреля 2016 года на праздновании дня рождения. Дело приняло резонанс после участия Дианы Шурыгиной в передаче «Пусть говорят» с телеведущим Андреем Малаховым.

Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой

 

Несовершеннолетняя девушка выглядела вызывающе, что и сделало её популярной в Сети. Аудитория фанатов Дианы Шурыгиной уже приблизилась к отметке 200 тысяч человек. При этом, обвинённый Сергей Семёнов по популярности превосходит «жертву изнасилования». Всего за месяц на его страницу подписалось более 160 тысяч человек. Некоторые снимки оценивают более 50 тысяч пользователей. В результате получается, что почти 30% подписчиков активны и ставят «лайки».

Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой

 

У Ольги Бузовой, к примеру, 12,1 млн подписчиков, но на фотографиях в основном не более 400 тысяч отметок «мне нравится». Это свидетельствует о том, что число активных пользователей у Бузовой составляет 3,3%. У Максима Галкина 2,7 млн подписчиков, а доля активных подписчиков составляет 2,6%. Таким образом, обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной в 10-15 раз сейчас популярнее многих известных личностей, у которых свыше миллиона подписчиков в Instagram.
Вещий Олег
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