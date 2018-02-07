В Сеть попал звёздный список челябинского метеорита

В преддверии празднования пятой годовщины Челябинского метеорита в Историческом музее, где содержится камень, был составлен список всех выдающихся личностей, которые ознакомились с небесным телом, упавшим в Челябинске.

Александр Вест

Эдгард Запашный, возглавляющий Большой Московский государственный цирк, возглавил список знаменитостей, почтивших своим присутствием упавший метеорит. В этом году метеорит своими глазами также увидел и Павел Астахов, являющийся Уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ. Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков не афишировал свой визит к метеориту, однако он был замечен сотрудниками музея, которые распространили новость о визите столь почётного гостя.В 2014 году метеор увидел и Сингх Маниш, имя которое весьма прославлено в индийском кинематографе. Метеорит навещали Сергей Брилёв, Тони Манган, Олег Митяев, а также Мария Ситтель, Андрей Бедняков, Стас Ярушин и многие другие.