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| | В Сеть попал звёздный список челябинского метеорита

В Сеть попал звёздный список челябинского метеорита

Сегодня, 15:39
В преддверии празднования пятой годовщины Челябинского метеорита в Историческом музее, где содержится камень, был составлен список всех выдающихся личностей, которые ознакомились с небесным телом, упавшим в Челябинске.

В Сеть попал звёздный список челябинского метеорита

 

Эдгард Запашный, возглавляющий Большой Московский государственный цирк, возглавил список знаменитостей, почтивших своим присутствием упавший метеорит. В этом году метеорит своими глазами также увидел и Павел Астахов, являющийся Уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ. Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков не афишировал свой визит к метеориту, однако он был замечен сотрудниками музея, которые распространили новость о визите столь почётного гостя.

В 2014 году метеор увидел и Сингх Маниш, имя которое весьма прославлено в индийском кинематографе. Метеорит навещали Сергей Брилёв, Тони Манган, Олег Митяев, а также Мария Ситтель, Андрей Бедняков, Стас Ярушин и многие другие.
Александр Вест
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