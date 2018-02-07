iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

От Редактора

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

Селебрити откровенно поделились собственными страхами.

Сюжеты :

Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО
| | У супруги Малахова диагностировали рецидив рака мозга

У супруги Малахова диагностировали рецидив рака мозга

Сегодня, 15:32
Знаменитый российский композитор Алексей Малахов на своей страничке в Facebook обратился к друзьям и подписчикам за помощью. Музыкант признался, что у его супруги случился рецидив рака мозга.
 

У супруги Малахова диагностировали рецидив рака мозга

 

Он рассказал историю о том, как лечили его жену. Диагностирован страшный недуг был еще пять лет тому назад. Супруга Малахова прошла процедуру «кибер-нож» в Киеве, но видимых улучшений не было, поэтому она отправилась к врачу в Рим.
 
«Вспоминаю, как взял ее под руки и вел так в аэропорт. На стойке регистрации я говорил ей, чтобы сделала вид, что ей нормально, а она шла при этом и падала. Там она прошла курс терапии и пять лет о болезни мы не слышали», - признается Алексей Малахов.
 
О возвращении недуга стало известно, когда супруга Малахова сделала МРТ. Женщине порекомендовали, как можно скорее обратиться к нейрохирургу. Композитор ответил, что после этого у него опустились руки, а из глаз полились слезы.
 
«Те, кто меня знают, уверен, в курсе, что я сильный человек и всегда стараюсь смотреть на ситуацию позитивно, но сейчас вот совсем не получается. Я неоднократно помогал другим людям, когда им нужна было помощь, теперь прошу ее сам», - пишет Малахов, добавив, что сейчас помогут любые средства.
 
Малахов является автором песен для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Анастасии Стоцкой и Николая Баскова.

Николай Офицеров
Новости по теме
СМИ рассказали о выкидыше у жены Малахова
СМИ рассказали о выкидыше у жены Малахова

Супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева могла потерять ребенка. Многочисленные сообщения об этом появились на страницах российских СМИ. Они ссылаются на

СМИ узнали, почему Малахов не заводит детей
СМИ узнали, почему Малахов не заводит детей

Супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева в этом год отметит 37-й День рождения. Поклонники пары в социальных сетях не перестают расспрашивать, когда же появятся

Супруга Андрея Малахова показала, чем они занимаются в постели
Супруга Андрея Малахова показала, чем они занимаются в постели

Супруга известного телеведущего Андрея Малахова показала, чем они с мужем занимаются в постели. На своей странице в Instagram Наталья Шкулева обнародовала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости