У супруги Малахова диагностировали рецидив рака мозга

Знаменитый российский композитор Алексей Малахов на своей страничке в Facebook обратился к друзьям и подписчикам за помощью. Музыкант признался, что у его супруги случился рецидив рака мозга.

Он рассказал историю о том, как лечили его жену. Диагностирован страшный недуг был еще пять лет тому назад. Супруга Малахова прошла процедуру «кибер-нож» в Киеве, но видимых улучшений не было, поэтому она отправилась к врачу в Рим.

«Вспоминаю, как взял ее под руки и вел так в аэропорт. На стойке регистрации я говорил ей, чтобы сделала вид, что ей нормально, а она шла при этом и падала. Там она прошла курс терапии и пять лет о болезни мы не слышали», - признается Алексей Малахов.

О возвращении недуга стало известно, когда супруга Малахова сделала МРТ. Женщине порекомендовали, как можно скорее обратиться к нейрохирургу. Композитор ответил, что после этого у него опустились руки, а из глаз полились слезы.

«Те, кто меня знают, уверен, в курсе, что я сильный человек и всегда стараюсь смотреть на ситуацию позитивно, но сейчас вот совсем не получается. Я неоднократно помогал другим людям, когда им нужна было помощь, теперь прошу ее сам», - пишет Малахов, добавив, что сейчас помогут любые средства.

Малахов является автором песен для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Анастасии Стоцкой и Николая Баскова.

Николай Офицеров