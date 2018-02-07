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| | Хакеры снова украли интимные фото Дженнифер Лоуренс

Хакеры снова украли интимные фото Дженнифер Лоуренс

Сегодня, 15:21
Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в очередной раз стала жертвой похищения личных материалов. В этот раз хакеры снова опубликовали в Сети похищенные интимные фото актрисы, ставшие предметом горячих обсуждений.

Хакеры снова украли интимные фото Дженнифер Лоуренс

 

На одной из обнародованных фотографий Дженнифер Лоуренс стоит абсолютно обнажённая, опершись одной ногой на диван. На другом фото запечатлён момент, когда актриса едва успела отойти от любовных утех, а на её теле из одежды была лишь юбка и бюстгальтер, спущенный с груди. Добавим, что многие пользователи раскритиковали очередную партию украденных снимков, заметив, что фотографии могут оказаться обычным результатом редактирования, так как подобными фото буквально заполнена вся Сеть.

Также заметим, что первые интимные снимки актрисы попали в интернет ещё три года назад, когда вследствие хакерской атаки на сервера iCloud были похищены приватные снимки десятков голливудских знаменитостей. Позже актриса призналась, что ей было весьма неприятно осознавать, что её нагота стала достоянием общественности.
Александр Вест
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