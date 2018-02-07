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| | Ольга Бузова «сплагиатила» имидж Анастасии Костенко

Ольга Бузова «сплагиатила» имидж Анастасии Костенко

Сегодня, 15:35
Ольга Бузорва снова решила изменить имидж и удивить поклонников. На этот раз популярная ведущая и певица нарастила волосы, и выложила соответствующее фото в своем аккаунте в Instagram.

Ольга Бузова «сплагиатила» имидж Анастасии Костенко

 

Для Ольги не в новинку менять внешность в угоду различным вехам своей жизни. До расставания с Дмитрием Тарасовым девушка была нежной длинноволосой блондинкой. После развода превратилась в сдержанную шатенку с каре. Теперь же, после того, как бывший возлюбленный женился на другой, Бузова вновь изменилась. Теперь это страстная длинноволосая брюнетка. Певица написала, что так она изменилась для участия в новом шоу ко Дню Святого Валентина, однако фанаты придерживаются другого мнения.

Ольга Бузова «сплагиатила» имидж Анастасии Костенко

 

Многим показалось, что девушка просто-напросто «сплагиатила» образ нынешней супруги Дмитрия Тарасов – Анастасии Костенко. У нынешней супруги футболиста и впрямь длинные черные волосы, но вот со стройными формами Анастасии придется все же проститься, хоть и на время – по слухам, Костенко скоро станет мамой.

В большинстве же пользователи восприняли новый имидж Ольги «на ура!». Длинноволосая певица показалась им более женственной и волнующей, чем Ольга с каре. На вопрос Бузовой в комментарии к публикации «И кому такая красавица достанется?» фанаты ответили единогласно – Тимуру Батрутдинову. Девушка активно способствует слухам о своем романе с шоуменом, выкладывает совместные фото и даже называет их отношения дружбой на грани. Всего за два часа снимок теледивы оценили более 555 тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
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