Квентин Тарантино поведал о том, как душил Уму Турман

Известный голливудский режиссёр Квентин Тарантино рассказал о сцене, в которой он лично душил актрису с её предварительного согласия, а также плюнул ей на лицо для достижения лучшего кинематографического эффекта.

Александр Вест

Режиссёр заметил, что при съёмках художественного фильма «Убить Билла» в сценарии была сцена, когда один из героев начинает душить героиню Турман, плюя ей на лицо. Посоветовавшись с самой актрисой, Тарантино решил самолично исполнить роль душителя, пожелав плюнуть в лицо актрисе вместо Майкла Мэдсена, который должен был это сделать по сценарию. Помимо этого, Квентин добавил, что для съёмок необходимого дубля ему пришлось плевать в лицо Умы целых три раза. Заметим, актриса сама предложила отснять необходимые добавочные дубли с плевком, если в том была необходимость.Добавим, что в сети микроблогов Instagram Ума Турман опубликовала видеоролик, на котором запечатлён момент аварии с её участием. При съёмках фильма Квентин убедил её в исправности авто, однако, машину занесло и она врезалась в дерево.