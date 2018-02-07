Павел Воля уже не тот: Ляйсан Утяшева уходит к "синтоловому" качку?

Кирилл Терешин постоянно публикует фотоотчеты об очередных изменениях собственной внешности. Его снимки постоянно обсуждаются пользователями, которые искренне не понимают странного увлечения парня. Они советуют ему качать мускулы в спортзале, а не закачивать синтол в разные части своего тела. Кстати, врачи предупреждали Кирилла о возможных последствиях в виде ампутации конечностей или даже смертельном исходе, если что-то пойдет не так. Но парень не успокаивается, ему не дает покоя слава другого известного фрика, Саши Шпака. Кстати, хоккейная команда "Салават Юлаев" недавно спародировала Кирилла, сфотографировавшись с подложными частями тела.

Терешин, по всей видимости, решил еще больше эпатировать зрителей, и после увеличения губ, прибегнул к услугам визажиста. Результат очень понравился «синтоловому качку» - черная помада, ярко-оранжевые брови и темные смоки айс. Парень заявил, что хотел бы так ходить каждый день. Добавим, что волосы Терешина теперь выкрашены сразу в три цвета: голубой, розовый и желтый. У молодого человека далеко идущие планы - он собирается принять участие в программе «Прямой эфир», а затем он планирует покорить не кого-нибудь, а Ляйсан Утяшеву.Скандальный "спортсмен" накануне опубликовал в Сети не менее странное видео, на котором обратился к популярной гимнастке. Смелый парень сообщил, что ее "молитвы услышаны", и их свидание может состояться, ведь "руки-базуки" приехал в Москву. Также Кирилл отметил, что "Воля уже не тот, и шутки у него не смешные". Как на это отреагировал супруг красавицы, юморист Павел Воля, пока неизвестно. Однако на днях Павел опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram, на котором он оделся в одной гамме с супругой. Подписчики раскритиковали юмориста за «подкаблучничество», потому что одежду для него явно подбирала жена. Удивленные фанаты поинтересовались, как Павел, вообще, согласился надеть такой «немужественный» свитер, и сколько он еще собирается потакать каждому капризу своей жены.Правда, не все поклонники придерживались такой точки зрения - многие считают, что Павел и Ляйсан отлично могут договариваться между собой, что подразумевает и умение уступить друг другу. Артист же от комментариев воздержался, лишь подписав фото словом «чэбэшка». К слову, за восемь часов публикация Воли набрала 216 тысяч «лайков» и была прокомментирована 700 раз.Также Павел Воля недавно удивил поклонников снимком с незнакомой девушкой, заявив, что впервые видит человека, у которого (как и у него самого) есть на ладони родинка, причем на одном и том же месте. Юморист даже пошутил, что не прочь взять кредит на эту девушку.