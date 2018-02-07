Игорь Николаев похвастался "шедевральным" портретом от Сергея Жилина

В Сети появился новый снимок нарисованного Игоря Николаева. Фото картины в личном микроблоге разместил сам исполнитель. Портрет певцу подарил Сергей Жилин, автор «шедевра» пока неизвестен.

Виктория Озерова

В личном микроблоге в Instagram Игорь Николаев похвастался подарком от Сергея Жилина. Исполнитель получил в презент картину, на которой изображен он сам с гитарой. В подписи к фото Николаев уточнил, что это изображение «из ревущих 90-х», но имя автора произведения ни он, ни Сергей Жилин не знает. Исполнитель попросил художника отозваться и представить какие-то доказательства того, что именно он написал картину. Поскольку публикация появилась на странице певца всего несколько минут назад, никто на его просьбу не отозвался, но многие оценили «шедевр».За непродолжительное время картина собрала более 500 лайков. Многие отметили схожесть с Игорем Николаевым, нашлись и те, кому портрет напомнил Преснякова-старшего.