Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске

Соседи ведущего ток-шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева выразили свое отношение к экс-супругу Жанны Фриске в связи с его скандалами с бывшими тестем и тещей. Выяснилось, что не все относятся к звездному соседу однозначно.

Дарья Светозарова

Журналисты решили поинтересоваться мнением соседей Дмитрия, которые проживают рядом с ним в Минске. Все они, по сложившейся традиции, в курсе отношений Шепелева с родственниками его покойной супруги. Это не единожды становилось темой обсуждения на лавочке между самыми надежными «информагентствами» стран СНГ. При этом одни поддерживают Дмитрия, а другие стыдят его. Несмотря на то, что весь дом осведомлен о личной жизни ведущего, сам он в родных пенатах не проживает. Там сейчас живут его родители и 87-летняя бабушка. Ходит старушка с палочкой, слышит плохо, сплетнями почти не интересуется.Некоторые соседи считают, что в Минск Дмитрий не приезжает как раз из-за них, дескать, боится их неодобрения за отношения с Копыловыми. «Позор! - возмущаются самые рьяные старушки. – Внука зачем отбирает?!». Другие же встали на сторону Шепелева. Они подчеркивают, что шоумен всегда рос добрым и отзывчивым, был дружелюбным и вежливым. А семью Фриске они не знают, не знают, что из себя представляют родители певицы, а Шепелева знают сызмальства. Поэтому и виновного называть не спешат, подчеркивая, что мать и отец погибшей Жанны как раз и могут быть провокаторами.