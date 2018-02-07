iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

От Редактора

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

Селебрити откровенно поделились собственными страхами.

Сюжеты :

Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской
| | Юлия Ковальчук удивила фанатов лицом без макияжа

Юлия Ковальчук удивила фанатов лицом без макияжа

Сегодня, 15:09
Известная российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук опубликовала очередной фотоотчёт с отдыха в Instagram. На этот раз певица поразила своих многочисленных поклонников, показав своё лицо без какой-либо косметики на нём.

Юлия Ковальчук удивила фанатов лицом без макияжа

 

В официальном Instagram-аккаунте Юлии Ковальчук появилась фотография, которая в весьма краткие сроки стала предметом всеобщего обсуждения. На загруженном фото телеведущая продемонстрировала, как она выглядит без макияжа. Многие фанаты Юлии были весьма впечатлены увиденным, а в комментариях появились сообщения, в которых они замечали, что без косметики девушка выглядит значительно постаревшей. Однако, многие подписчики Ковальчук заметили, что в свои 35 лет Юлия выглядит максимум на 30, похвалив её за демонстрацию природной красоты.

Юлия Ковальчук удивила фанатов лицом без макияжа

 

Отметим, что в комментариях многие фанаты телеведущей заметили явное сходство Ковальчук и знаменитой голливудской актрисы Сары Джессики Паркер, которые, по их мнению, похожи, как две капли воды.
Александр Вест
Новости по теме
Юлия Ковальчук поделилась секретом здорового питания
Юлия Ковальчук поделилась секретом здорового питания

Известная российская телеведущая и певица Юлия Ковальчук решила поделиться со своими подписчиками секретом своей идеальной фигуры. В Instagram певица раскрыла

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук показала себя без макияжа
Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук показала себя без макияжа

Российская певица Юлия Ковальчук, экс-солистка поп-группы «Блестящие», показала себя без макияжа. Артистка опубликовала снимок своей натуральной красоты в

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук показала лицо без макияжа
Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук показала лицо без макияжа

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук разместила в своем Instagram фото, на котором показала свое лицо без макияжа. Фотография вышла удачной, и подписчики

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости