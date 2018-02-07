Юлия Ковальчук удивила фанатов лицом без макияжа

Известная российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук опубликовала очередной фотоотчёт с отдыха в Instagram. На этот раз певица поразила своих многочисленных поклонников, показав своё лицо без какой-либо косметики на нём.

В официальном Instagram-аккаунте Юлии Ковальчук появилась фотография, которая в весьма краткие сроки стала предметом всеобщего обсуждения. На загруженном фото телеведущая продемонстрировала, как она выглядит без макияжа. Многие фанаты Юлии были весьма впечатлены увиденным, а в комментариях появились сообщения, в которых они замечали, что без косметики девушка выглядит значительно постаревшей. Однако, многие подписчики Ковальчук заметили, что в свои 35 лет Юлия выглядит максимум на 30, похвалив её за демонстрацию природной красоты.

Александр Вест

Отметим, что в комментариях многие фанаты телеведущей заметили явное сходство Ковальчук и знаменитой голливудской актрисы Сары Джессики Паркер, которые, по их мнению, похожи, как две капли воды.