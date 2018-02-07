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| | Дима Билан отправляется в огромный тур

Дима Билан отправляется в огромный тур

Сегодня, 16:14
Дима Билан готовится к большому туру. Певец рассказал о скором отправлении на концерты в личном микроблоге в Instagram. Фанаты пришли в восторг от такой новости и сообщили, что очень ждут встречи с артистом.

Дима Билан отправляется в огромный тур

 

Дима Билан в скором времени отправляется в огромный тур. Об этом певец рассказал пользователям Сети в личном микроблоге. Он сообщил, что полную информацию о предстоящих концертах поклонники смогут найти на его официальном сайте и пообещал держать подписчиков в курсе при помощи публикаций в Instagram. Буквально за считанные минуты запись Димы Билана собрала около тысячи отметок «мне нравится» и более 30 комментариев. Фанаты артиста отметили, что певец очень хорошо выглядит. Многие выразили надежду, что их родные города войдут в концертную программы. Некоторые сообщили, что уже приобрели билеты и ждут встречи с кумиром.

Не так давно вышел клип на песню Димы Билана и Сергея Лазарева «Прости меня».
Виктория Озерова
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