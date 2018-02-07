Экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова уличили в нищете

После ухода с проекта «Дом-2» Александр Гобозов и его супруга Алиана решили сменить род деятельности. Знаменитости вплотную занялись сетевым маркетингом.

Дарья Светозарова

На первый взгляд торговля «лицом», а заодно и порошками для похудения оказалась прибыльным делом. Во всяком случае, это занятие принесло им новый Mercedes. Звезды выиграли его в лотерею от сетевой компании.Однако позже выяснилось, что чета Гобозовых ничего не имела с продажи порошков, а просто «пускала пыль в глаза» доверчивым потребителям. Единственным источником дохода для них были новые дистрибьюторы, которых Александр и Алиана заманивали в свою «сетевую мафию». Истинную подоплеку рассказала мама Гобозова – Ольга Васильевна. Женщина призналась в сложившейся финансовой ситуации другу Александра Рустаму Солнцеву.Поклонники отреагировали на эту новость неожиданно злорадно. Они заявили что нечего строить из себя королей без гроша в кармане, и посоветовали экс-«домоседам» найти честную работу. «Заниматься сетевым маркетингом сможет не каждый, - считают комментаторы, - для этого особый талант нужен и навыки гипноза». Александр и Алиана, по их словам, не преуспели ни в чем, кроме демонстрации своих обнаженных частей тела.