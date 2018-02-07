Ребенок без имени: Почему дочь Маликова покинула страну?

17-летняя дочь певца Дмитрия Маликова неожиданно поехала отдыхать в Дубай вскоре после рождения у неё брата. По словам звездного ребёнка, она наслаждается февралём, гуляя по старинным мечетям и любуясь древними коврами. Совсем недавно Стефания Маликова пребывала в Москве, готовясь к тому, чтобы встретиться с братом, который родился 24 января в элитной клинике Санкт-Петербурга. Он появился на свет благодаря суррогатной матери. По словам Стефании, это стало для девушки настоящим шоком. Однако она порадовалась за отца, назвав это хорошим подарком на её именины. Девушка отметила, что малыш напоминает «куклу, о которой можно мечтать».

Ирина Летинская

Стефания отмечала, что ревности к брату у неё, как таковой, нет, потому что она верит, что родители любят всех детей одинаково. По словам дочери Маликова, мать точно никогда не стала бы разделять внимание так, чтобы к кому-то относиться лучше, а к кому-то – хуже. Это не правильно и вообще невозможно.Однако по какой причине Стефания именно сейчас решила отправиться отдыхать за границу, когда родился брат, пояснения не имеется. Это породило у интернет-пользователей мнение, что дочь Маликова всё-таки чего-то не договаривает. Они считают, что у девушки может действительно быть ревность к тому, что больше внимания теперь начнут уделять малышу, а не ей. Маленький ребёнок – это много забот, учитывая, что сам он не может ничего делать, потому так или иначе, возиться будут с ним чаще. В Сети посчитали, что девушка решила максимально тактично избежать подобного рода ситуацию, заедая ревность отдыхом в Дубае. Насколько это истина, в настоящее время не известно, однако придерживаются такого мнения многие.Стоит отметить, что пока у младшего сына Дмитрия Маликова даже имени ещё нет. Ему его просто не выбрали. Было предложение от друга семьи композитора Владимира Матецкого назвать ребёнка Леонардом, но примут ли его родители, не известно. В целом, знакомые семейства отмечают, что очень рады за Дмитрия Маликова, у которого появился сын в таком возрасте. Они рассуждали, кем станет малыш в будущем. Выберет ли карьеру артиста, как и отец, или займётся чем-то другим. Естественно, строить полноценные планы пока слишком рано, и пока больше радости от самого появления малыша на этот свет.