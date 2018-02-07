Дарья Пынзарь страдает из-за своей интуиции

На снимке Даша Пынзарь в обществе своих сыновей стоит на крыльце бунгало в спортивном купальнике. Одного из малышей она держит на руках, а второй стоит на земле, но нежно обнимает маму, щурясь в объектив фотоаппарата.
Подписчики принялись успокаивать девушку, что интуиция на то и дана, чтобы ее слушать. Игнорировать внутренний голос, по их мнению, никак нельзя, ведь это может привести к проблемам, ели не к бедам. Также они осыпали Дарью Пынзарь комплиментами, назвали ее образцовой мамочкой, а ее сыновей милыми копиями папы. Некоторый фанатов заинтересовал вопрос, почему Даша не родит сыновьям сестричку, но девушка предпочла на него не отвечать. Всего снимок лайкнули 3,8 тысячи фолловеров.