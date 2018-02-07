Дарья Пынзарь страдает из-за своей интуиции

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь жалуется фанатам на свою интуицию. Следуя своему внутреннему голосу, знаменитость отказалась от отдыха на морском побережье и предпочла ему компанию своих маленьких наследников. И все же мечты о море девушку не отпускают. Поэтому на ее аккаунте в Instagram фотография с морского курорта.

На снимке Даша Пынзарь в обществе своих сыновей стоит на крыльце бунгало в спортивном купальнике. Одного из малышей она держит на руках, а второй стоит на земле, но нежно обнимает маму, щурясь в объектив фотоаппарата.

Дарья Светозарова

Подписчики принялись успокаивать девушку, что интуиция на то и дана, чтобы ее слушать. Игнорировать внутренний голос, по их мнению, никак нельзя, ведь это может привести к проблемам, ели не к бедам. Также они осыпали Дарью Пынзарь комплиментами, назвали ее образцовой мамочкой, а ее сыновей милыми копиями папы. Некоторый фанатов заинтересовал вопрос, почему Даша не родит сыновьям сестричку, но девушка предпочла на него не отвечать. Всего снимок лайкнули 3,8 тысячи фолловеров.