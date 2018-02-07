Вспомнила, что балерина: Анастасия Волочкова решила привести в порядок расплывшуюся фигуру

Российская балерина Анастасия Волочкова с приходом нового романа решила привести в порядок и фигуру. Поклонники одобрили решение знаменитости и заявили, что устали смотреть на расплывшуюся фигуру балерины.

Светлана Славянская

Анастасия Волочкова начала серьёзно заниматься своим внешним видом и в первую очередь запланировала убрать лишние килограммы. В Instagram Волочкова заявила, что будет показывать, какие упражнения выполняет на разные части тела. «Подглядела у фитнес тренера отличное упражнение на укрепление корсета и мышц пресса! Отвлекитесь, милые, от изливания желчи и строчилова злобных комментов. Это же до уморы уже!», - написала в соцсети Волочкова.«Давно пора было похудеть», «Вас плечи, как у плавца! Что-то нужно делать!», «Хоть на балерину станет похожа после похудения», «Мне кажется, вы без своих хейтеров просто жить не можете, каждый второй пост с ними общаетесь», - комментировали видео фолловеры Волочковой.