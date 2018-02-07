Поклонница «Дома-2» сочувствует «затравленной зверями» Ольге Рапунцель

Поклонница реалити-шоу «Дом-2» с ником «Вишенка» решила, что травля беременной Ольги Рапунцель участниками и ведущими проекта выходит за все допустимые рамки. По мнению фанатки, люди на проекте превратились в волчью стаю, нападающую на самого беззащитного игрока.

Дарья Светозарова

У Рапунцель не такая уж внушительная армия поклонников. До сих пор многие сомневаются в ее беременности, да и постоянно слезливое выражение лица девушки мало у кого вызывает симпатию, и все же фанатам надоело, что на участнице пиарятся по-черному и белому коллеги по телестройке и ведущие шоу.Претензии фанатка адресовала Юлие Ефременковй и Сергею Кучерову, и даже подруге Ольги – Яне. Все они, по мнению зрительницы, лицемерят, когда защищают девушку, а на деле только усугубляют ситуацию. Ефременкова, к примеру, возмущаясь отношением к Рапунцель Дмитрия Дмитренко, называет его подлым изменщиком, но этим лишь распаляет его. Досталось даже Ольге Бузовой, которая всегда славилась добрым и почти материнским отношением к «домоседам». Теперь же и ей, как заявляет разъяренная поклонница, стали интересны лишь «жареные эфиры». В итоге фанатка телестройки назвала жителей Поляны зверями за их притворно жалостливое отношение к Рапунцель.