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| | Поклонница «Дома-2» сочувствует «затравленной зверями» Ольге Рапунцель

Поклонница «Дома-2» сочувствует «затравленной зверями» Ольге Рапунцель

Сегодня, 14:30
Поклонница реалити-шоу «Дом-2» с ником «Вишенка» решила, что травля беременной Ольги Рапунцель участниками и ведущими проекта выходит за все допустимые рамки. По мнению фанатки, люди на проекте превратились в волчью стаю, нападающую на самого беззащитного игрока.

Поклонница «Дома-2» сочувствует «затравленной зверями» Ольге Рапунцель

 

У Рапунцель не такая уж внушительная армия поклонников. До сих пор многие сомневаются в ее беременности, да и постоянно слезливое выражение лица девушки мало у кого вызывает симпатию, и все же фанатам надоело, что на участнице пиарятся по-черному и белому коллеги по телестройке и ведущие шоу.

Претензии фанатка адресовала Юлие Ефременковй и Сергею Кучерову, и даже подруге Ольги – Яне. Все они, по мнению зрительницы, лицемерят, когда защищают девушку, а на деле только усугубляют ситуацию. Ефременкова, к примеру, возмущаясь отношением к Рапунцель Дмитрия Дмитренко, называет его подлым изменщиком, но этим лишь распаляет его. Досталось даже Ольге Бузовой, которая всегда славилась добрым и почти материнским отношением к «домоседам». Теперь же и ей, как заявляет разъяренная поклонница, стали интересны лишь «жареные эфиры». В итоге фанатка телестройки назвала жителей Поляны зверями за их притворно жалостливое отношение к Рапунцель.
Дарья Светозарова
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