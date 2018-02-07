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| | «Пятнистая» модель Винни Харлоу порадовала фанатов эротичным фото в бикини

«Пятнистая» модель Винни Харлоу порадовала фанатов эротичным фото в бикини

Сегодня, 14:09
Популярная канадская модель Винни Харлоу выложила в Сеть несколько фотографий с пляжа в Майями. На них первая модель с редкой болезнью кожи – витилиго – запечатлелась в соблазнительном бикини к вящей радости своих подписчиков.

«Пятнистая» модель Винни Харлоу порадовала фанатов эротичным фото в бикини

 

Винни не только не стыдится своего недуга – она сумела превратить его в свою визитную карточку. Благодаря болезни о ней узнал весь мир. Заговорили о Харлоу после ее триумфального участия в шоу «Топ-модель по-американски».

«Пятнистая» модель Винни Харлоу порадовала фанатов эротичным фото в бикини

 

Сейчас на аккаунт девушки в Instagram подписано свыше трех миллионов человек. Девушка нечасто решается на откровенные фотосессии, но в последний раз она превзошла самые смелые чаяния поклонников. Сотни тысяч лайков и тысячи комплиментов стали ей наградой. Подписчики откровенно восхищались необычным узором ее кожи, ее стройностью и улыбкой.

Витилиго является редким заболеванием кожи, при котором она лишается пигмента миелина и обесцвечивается. Подобным недугом страдал культовый певец Майкл Джексон.
Дарья Светозарова
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