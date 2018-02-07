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| | Секс-символ Голливуда Эштон Кутчер празднует 40-летие

Секс-символ Голливуда Эштон Кутчер празднует 40-летие

Сегодня, 13:58
Голливудский актер Эштон Кутчер сегодня отмечает 40-летие. Праздник он отметит в кругу родных и близких.

Секс-символ Голливуда Эштон Кутчер празднует 40-летие

 

Еще в школьные годы Кутчер принимал участие в разных постановках. Далее он обучался в университете и стремился быть инженером-биологом, но состоялся как актер. Дебютировал Эштон в фильме «Американский пирог для девушек», вышедший на экраны в 1999 году.
 
Спустя четыре года Кутчер закрутил роман со своей коллегой Деми Мур. Разница в возрасте не смутила пару, они сыграли свадьбу в 2005 году и прожили вместе до 2011 года. Отмечается, что именно этот союз положительно сказался на карьере актера, в это время он начал получать больше предложений сниматься в кино.

После развода судьба его свела с Милой Кунис. Спустя время возлюбленные поженились, и Мила родила мужу сына и дочь.

Никита Готский
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