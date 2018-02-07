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| | Звезду Playboy Марию Лиман чуть не растоптал слон

Звезду Playboy Марию Лиман чуть не растоптал слон

Сегодня, 13:44
Знаменитая ростовская фотомодель Мария Лиман отдыхает в Таиланде, но даже там не забывает об эффектных кадрах. Девушка стремится удивить поклонников и разнообразить их зимние будни летними снимками, и иногда даже рискует ради этого жизнью.

Звезду Playboy Марию Лиман чуть не растоптал слон

 

На очередном фото в Instagram одна из «кроликов» Хью Хефнера изображена рядом с настоящим исполином – черным слоном. При этом сама россиянка кажется едва ли не Дюймовочкой в сексуальном красном купальнике. О размерах животного можно судить по его хоботу, за которым практически спрятался местный житель. Мария пожаловалась фолловерам, что гигант ее едва не раздавил. К счастью, животное было настроено дружелюбно, и вредить ей не собиралось.

Звезду Playboy Марию Лиман чуть не растоптал слон

 

Впрочем подписчики проигнорировали опасность, которая угрожала Марии Лиман. Они предпочли сопереживанию, созерцание прелестей модели, в частности ее ягодиц. Купальник позволял рассмотреть эту часть тела во всей красе. Затем последовали уже привычные Лиман комплименты, предложения встречаться и даже руки и сердца. Девушка оставила все это без внимания, но поклонники все равно наградили снимок свыше тысячью лайков всего за пару минут.
Дарья Светозарова
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