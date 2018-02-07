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| | Ребенок или политика?: Фанаты призвали Ксению Собчак больше видеться с сыном

Ребенок или политика?: Фанаты призвали Ксению Собчак больше видеться с сыном

Сегодня, 13:03
Поклонники Ксении Собчак стали переживать, что со всей политической гонкой знаменитая телеблондинка совершенно перестала видеться с собственным сыном Платоном, а думает исключительно о президентском кресле. Об этом заявили подписчики Собчак в Instagram.

Ребенок или политика?: Фанаты призвали Ксению Собчак больше видеться с сыном

 

На днях Ксения Собчак опубликовала новое фото в Instagram, в посту под которым написала: «Вот он - наш новый мир: если не выложила фото, как будто и не встречалась с друзьями. А ведь было хорошо - счастье простого человеческого общения. Но дела не ждут». Некоторые поклонники были возмущены тем, что Собчак больше времени уделяет своим политическим делам, не воспитанию маленького сына.

«Если просмотреть ленту, становится ясно, что ребенок этой Деве Ксю не нужен. Это фото и подпись к нему о том же. Как маму могут ждать дела, а не ребенок? На него времени нет. Ведь надо тусоваться, пиариться, баллотироваться...печально», «Минимальные фото с ребенком, показывают, как она от него далека», - заявили подписчики Собчак в Instagram.
Светлана Славянская
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