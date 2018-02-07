Счастье внутри: Семенович показала грудь и разочаровала публику

Телеведущая Анна Семенович не редко выкладывает несколько откровенные фото. Вот и в этот раз 37-летняя певица поместила в социальных сетях довольно откровенное фото. Свой пост она сопроводила текстом, сообщив подписчикам, что она всегда старается помнить только хорошее в своей жизни. Уточнив, что главное ее стремление направлено к свободе от переживаний и страхов. Так как по ее мнению страх является клеткой, в которую мы сами себя запираем. В то же время сама телеведущая стремится к полету в свободном танце по уголкам своей души.

Столь откровенный снимок Анны Семенович привлек внимание более чем 35 тысяч подписчиков и был прокомментирован более чем двумя сотнями обитателей социальных сетей. Несколько полярными оказались комментарии. Кто-то возмущался, мол, подобные фото на ночь только сводят с ума. У кого-то такие откровения вызывали опасения, в отличие от оппонентов, которые наоборот успокаивали, и желали певице счастливого будущего. «Как я Вас обожаю Анечка! Вы просто эликсир красоты, молодости, женственности, легкости, позитивности! Вы улыбашечка и такая прелесть. Счастья Вам бесконечного!», - такими словами выражали свои эмоции отдельные почитатели Семенович.Были и такие, кто напоминал телеведущей о том, что пришло время иметь детей. В то же время иные наоборот говорили, что певица вправе сама решать, когда становится мамой. В ответ на ее подпись под снимком, поклонники удивлялись, как у такой шикарной и прекрасной «бомбиты» может быть страх? Им отвечали, что страх необходим, без него не выжить в трудной ситуации, хотя его можно побороть если пойти ему на встречу.

Януш Серпнень

Анну называли куклой и пупсиком, секс-бомбой. Обращали внимание на ее единственные во всем мире прелестные груди, так и рвущиеся на свободу. В то же время утверждая, что на них можно смотреть вечно, причем, не отводя глаз. Были и завистники, которые хотели бы оказаться на месте фотографа, называя его самым счастливым человеком на свете.Но и колкостей тоже хватало. Не все были в восторге от выставленной на показ груди, считая не обязательным ее выпячивать. С другой стороны звучали требования оголить грудь полностью. Были упреки и касаемо лишнего веса певицы и, по их мнению, больших размеров.