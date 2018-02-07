iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

От Редактора

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

Селебрити откровенно поделились собственными страхами.

Сюжеты :

Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО
| | Елена Летучая планирует завести ребенка

Елена Летучая планирует завести ребенка

Сегодня, 12:43
Известная телеведущая Елена Летучая дала интервью, в ходе которого призналась, что на данном этапе жизни готова к появлению первого ребенка.

Елена Летучая планирует завести ребенка

 

По мнению Елены, в общении с детьми самое главное — это любовь и умение эту любовь показать и передать ребенку. Лучше способов наладить контакт нет, ведь лучше всего дети чувствуют именно любовь.

Телеведущая призналась, почему раньше не задумывалась о ребенке. По словам Летучей, у нее раньше на это просто не было времени, да и эмоциональное состояние было не то. Из-за того, что женщине пришлось в 28 лет резко сменить род деятельности и учиться всему по новой, добиваться всего самой, Елена так и не встретила мужчину, за которого бы могла выйти замуж и которому доверила бы свое будущее.

В 35 лет, когда Елена Летучая встретила будущего мужа Юрия Анашенкова, телеведущая задумалась о том, чтобы завести ребенка. Как говорит экс-ведущая "Ревизорро", теперь она может позволить себе не принимать решения и не задумываться о проблемах, которые раньше ее тревожили, так как теперь ей во многом помогает ее муж. Будущая мама может всецело посвятить себя подготовке к воспитанию ребенка. Летучая уверенна, что ее текущее эмоциональное состояние благоприятно для столь важных изменений в жизни.
Новости по теме
Елена Летучая хочет стать многодетной матерью
Елена Летучая хочет стать многодетной матерью

Известная российская телеведущая Елена Летучая дала откровенное интервью, в ходе которого призналась, что мечтает стать многодетной матерью. Знаменитость также

Елена Летучая выйдет замуж в платье, как у Кэйт Миддлтон
Елена Летучая выйдет замуж в платье, как у Кэйт Миддлтон

Телеведущая Елена Летучая рассказала поклонникам о предстоящей свадьбе с Юрием Анашенковым. В ходе интервью она рассказала, что выйдет замуж в платье, как у

Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая собралась замуж
Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая собралась замуж

Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая выходит замуж за своего избранника Юрия Анашенкова. Такая новость была опубликована на личной странице знаменитости в сети

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости