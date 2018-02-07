Елена Летучая планирует завести ребенка

Известная телеведущая Елена Летучая дала интервью, в ходе которого призналась, что на данном этапе жизни готова к появлению первого ребенка.

По мнению Елены, в общении с детьми самое главное — это любовь и умение эту любовь показать и передать ребенку. Лучше способов наладить контакт нет, ведь лучше всего дети чувствуют именно любовь.Телеведущая призналась, почему раньше не задумывалась о ребенке. По словам Летучей, у нее раньше на это просто не было времени, да и эмоциональное состояние было не то. Из-за того, что женщине пришлось в 28 лет резко сменить род деятельности и учиться всему по новой, добиваться всего самой, Елена так и не встретила мужчину, за которого бы могла выйти замуж и которому доверила бы свое будущее.В 35 лет, когда Елена Летучая встретила будущего мужа Юрия Анашенкова, телеведущая задумалась о том, чтобы завести ребенка. Как говорит экс-ведущая "Ревизорро", теперь она может позволить себе не принимать решения и не задумываться о проблемах, которые раньше ее тревожили, так как теперь ей во многом помогает ее муж. Будущая мама может всецело посвятить себя подготовке к воспитанию ребенка. Летучая уверенна, что ее текущее эмоциональное состояние благоприятно для столь важных изменений в жизни.