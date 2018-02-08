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| | Алексей Воробьев показал фото в из БДСМ-комнаты

Алексей Воробьев показал фото в из БДСМ-комнаты

Сегодня, 01:30
Алексей Воробьев на данный момент работает над съемками клипа на композицию «Круглосуточно твой». Об этом проинформировал сам певец в личном микроблоге, публикацию артист сопроводил снимком в необычной БДСМ-обстановке в стиле «50 оттенков серого».

Алексей Воробьев показал фото в из БДСМ-комнаты

 

Алексей Воробьев поделился с фанатами снимком со съемок нового клипа на песню «Круглосуточно твой». Певец заинтриговал пользователей необычными декорациями на фото. Сам он написал, что это будет «самый веселый ремейк» картины «50 оттенков серого» и спросил, что, по мнению подписчиков, они делали с Катей Блейри в такой необычной обстановке. Фанаты певца с восторгом встретили новую публикацию. Пользователи пошутили, что артисты могли на съемочной площадке «читать газеты», «носочки вязать», а на самом деле «страшно представить», чем они могли заниматься.

Также фанаты поинтересовались, когда выйдет новый клип, но пока Алексей Воробьев не ответил на этот вопрос.
Виктория Озерова
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