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| | В Кемерово произошло похищение Димы Билана

В Кемерово произошло похищение Димы Билана

Сегодня, 12:17
В Кемерове состоялось похищение Димы Билана, организованное неизвестными. Целью злоумышленников, к счастью, оказался не сам популярный артист, а лишь его громадное изображение на рекламном щите.

В Кемерово произошло похищение Димы Билана

 

Несмотря на то, что выступление певца запланировано только на май месяц, огромные баннеры, анонсирующие концерт, уже развешаны по городу. Поврежден был баннер площадью 36 квадратных метров. Этот огромный рекламный носитель информировал горожан о том, что кумир миллионов выступит в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

 

Информационную ценность плакат не утратил – он по-прежнему извещает о том, где и когда состоится мероприятие. Нет на нем больше трехметрового изображения артиста. Предполагается, что за похищением стояли не вандалы, а скорее поклонники творчества Билана. На это указывает с какой бережностью и тщанием вырезана фотография – четко по контуру. Вандалы же просто бы изувечили плакат или сняли бы его вовсе.

При этом, организаторы концерта могут привлечь к ответственности поклонника или поклонницу певца, поскольку баннер все же повредили. В связи с этим обладателю трофея лучше определенное время нигде добычу не «светить».
Дарья Светозарова
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