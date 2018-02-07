Новые причуды современных мам: Почему супругу Джигана пугают ножницы?

Модель Оксана Самойлова, супруга популярного исполнителя Джигана, рассказала о своей фобии – боязни стричь волосы у детей. Модель показала снимок со своей маленькой дочерью Майей, отметив, что теперь у неё именно такая «любимая» причёска. Самойлова сообщила, что она никогда не брила детей и не будет брить. Она подчеркнула, что ни один вид такой процедуры не даст возможность увеличить или уменьшить количество волос у ребёнка.

Ирина Летинская

«Они будут такими, какими им определено быть генами», - подчеркнула модель. Знаменитость вспомнила, как она спрашивала мать, почему она стригла её в 5 лет. У Самойловой были длинные волосы, и родительница предложила их «подровнять». Однако в итоге вышло несколько не то – стрижка стала очень короткой. Волосы едва прикрывали уши, и Самойловой это казалось «уродством» настолько, что она плакала целую неделю, не успокаиваясь.Артистка подчеркнула, что для детей это действительно может быть большим стрессом. Достаточно часто их бреют, потому что может быть слишком долго заплетать или расчёсывать волосы или они очень густые. Однако дети такое сильно переживают, потому лучше бы избежать подобной процедуры хотя бы до тех пор, пока они не начнут понимать, для чего это может быть нужно. Либо пусть это не делают сами родственники, а чужие люди. В ином случае у ребёнка появится настоящая обида за свои волосы на близких.Также Оксана Самойлова рассказала о том, какое детство у её дочери. Модель в шутку отметила, что оно у Майи уже «закончилось», потому что взяла девочку с собой на работу. Ребёнок был с ней весь день в офисе и «разруливал». Таким образом, как считает Оксана Самойлова, Майя практически с детства работала, и в будущем ей будет, чем похвастаться перед сверстниками.Кроме того, Оксана Самойлова пожаловалась на очень большую занятость. Она отметила, что точно не относится к тем, кто может позволять себе позировать для Instagram днём и ночью. Если повстречает где-то на работе «какого-то фотографа», то тогда и будет новый снимок поклонникам на радость. Модель пожаловалась, что постоянно везде опаздывает, и у неё нет даже времени перекусить нормально.Поклонники посочувствовали Оксане Самойловой. Также они высказывали своё мнение относительно того, брить ребёнка или не брить. Некоторые отметили, что «нечего трястись за пушок», а другие сказали, что коротко остригать своих детей не стали бы никогда.