Киноакадемия провела приём для номинантов на «Оскар 2018»

В числе номинантов на престижную кинопремию в этом году числятся такие выдающиеся деятели киноискусства как: Сэм Рокуэлл, Сирша Ронан, Гэри Олдмен, Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан, марго Робби, Мерил Стрип и другие именитые личности Голливуда. Российскую Федерацию в этот раз представляет Андрей Звягинцев со своей картиной «Нелюбовь». Джон Бейли, являющийся президентом американской киноакадемии, поприветствовал всех собравшихся, заметив, что практика сексуальных домогательств благодаря всеобщим усилиям отошла, наконец, на задний план. В числе номинантов на престижную кинопремию в этом году числятся такие выдающиеся деятели киноискусства как: Сэм Рокуэлл, Сирша Ронан, Гэри Олдмен, Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан, марго Робби, Мерил Стрип и другие именитые личности Голливуда. Российскую Федерацию в этот раз представляет Андрей Звягинцев со своей картиной «Нелюбовь». Джон Бейли, являющийся президентом американской киноакадемии, поприветствовал всех собравшихся, заметив, что практика сексуальных домогательств благодаря всеобщим усилиям отошла, наконец, на задний план.

Александр Вест

В очередной раз представители американской киноакадемии подготовили ежегодный торжественный приём для всех номинантов на престижнейшую премию «Оскар», вручение которой является главным событием в году для многих киноманов.Из-за скандала вокруг сексуальных домогательств в этом году будет нарушена одна из основополагающим традиций при вручении премии. Так как Кейси Аффлек, удостоившийся «Оскара» за лучшую мужскую роль, отказался вручать статуэтку обладательнице премии за «Лучшую женскую роль» в этом году.