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| | Летучая раскрыла предательство и скандальный секрет программы «Ревизорро»

Летучая раскрыла предательство и скандальный секрет программы «Ревизорро»

Сегодня, 12:11
Впервые истинные причины своего ухода из шоу «Ревизорро» открыла его бывшая ведущая Елена Летучая. Она призналась в том, что все изменилось, когда их команда взялась снимать московский сезон.
 

Летучая раскрыла предательство и скандальный секрет программы «Ревизорро»

 

Четыре года подряд, признается Елена, она работала с преданными своему делу людьми. Именно поэтому, уверена телеведущая, шоу смогло сохранить высокую планку и остаться справедливым и беспристрастным, однако после этого у Летучей сменилась команда и все пошло иначе.
 
В последнем «московском» сезоне Летучая узнала, что кто-то из новых работников программы регулярно «сливает» ресторанам информацию о проведенных проверках. Елена предприняла попытку отыскать источник утечки, однако ее попытки не принесли результата.
 
«Я жила проектом на все 105%. В этом и был секрет успеха, ведь там нельзя играть - это настоящая жизнь. Я работала не по сценарию. Московский сезон мне довелось делать с другой командой, сейчас они работают с Самбурской. Я отказалась снимать московский «Ревизорро» именно потому, что узнала, причем происходило это не один раз, что кто-то сливает информацию о том, в какие мы заведения будем идти. Я не могла контролировать это абсолютно. Поэтому у меня имеются сомнения в правдивости того, как будет работать эта команда», - утверждает Летучая.
 
Елена рассказала о том, что лично не знакома с Самбурской, которая заняла в последствии ее место. Все же она выразила надежду на то, что Настасья будет стремиться к тому, чтобы «Ревизорро» оставалась честной передачей.

Николай Офицеров
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