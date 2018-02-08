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| | Ирина Салтыкова поделилась фотографией с 81-летней матерью

Ирина Салтыкова поделилась фотографией с 81-летней матерью

Сегодня, 02:30
Известная российская певица Ирина Салтыкова в своем Instagram поделилась фото, где рядом с ней красуется ее 81-летняя мать.

 

Комментарии поклонников под фото неоднозначны. Одни пишут комплименты и восторгаются внешним видом матери с дочкой, другие же немногозначно намекают на все прелести современной пластической хирургии. На один из таких комментариев ответила сама Ирина, заверив, что ее "мама даже не знает, что такое крем", а про хирургическое вмешательство и речи быть не может.

Напомним, что колкие комментарии по поводу хирургического вмешательства во внешний вид Ирины Салтыковой уже длительное время преследуют певицу. Так и это событие не стало исключением. Фотография с матерью кого-то разубедила в том, что певица пользовалась услугами пластических хирургов, и всегда молодая певица просто генетически предрасположена к этому. Других же только еще сильнее убедило в том, что без помощи пластических операций ни Ирина Салтыкова, ни ее мать, не смогли бы достичь подобного внешнего вида.
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